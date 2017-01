Una zaragozana gana el sorteo solidario de la casa de Javier Cárdenas

El eslogan '' no alcanza para describir el desenlace de la campaña emprendida por Javier Cárdenas en noviembre. Conmovido por la historia de-niña afectada por una enfermedad rara denominada Idic15- y la lucha que mantiene su familia, el presentador de televisión decidió donar una residencia de su propiedad y recaudar fondos para la investigación, que requiere 123.000 euros. ". Pero yo puedo prescindir de ella y Mara no puede vivir sin ayuda", explicó entonces Cárdenas, y ahondó en los pormenores de este particular caso.