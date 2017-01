El TS ratifica la condena a dos empresarias zaragozanas por un fraude de 1,1 millones

Las dos mujeres6, a raíz de la denuncia interpuesta por una consultora inmobiliaria de Barcelonaon la que acordaron en junio de 2003 la constitución de una filial en Zaragoza, cuya gestión asumieron las acusadas.El relato de hechos probados del tribunal zaragozano señala que las encausadas, al frente de Diagonal Gest Aragón SL, realizaron entre enero de 2009 y noviembre de 2012 un total de, a las del esposo de una de ellas o a la de una sociedad constituida por ambas,Además, emitieronmás cuyo destino final se declaró desconocido por el tribunal.El acuerdo suscrito con la sociedad matriz les permitía a las acusadas disponer de poderes para hacer, y conjuntas hasta 30.000, lo que, subraya la sentencia, motivó la realización de cientos de transferencias y de operaciones con cheques.en la contabilidad de la filial impagos de obligaciones por un total de 731.521 euros, cuyo pago asumió la sociedad matriz, que denunció a las acusadas por delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa.La sentencia fue recurrida por las dos mujeres ante el Supremo, al entender que no se habían valorado las pruebas documentales aportadas por la defensa, que les acreditaban a recibirpor las operaciones realizadas.Alegaron, además, que ellasque el pago de las obligaciones contraídas estaba centralizado en Barcelona y que los hechos denunciados tenían su origen enEl Tribunal Supremo respalda las tesis de la audiencia zaragozana y asume que las acusadas no sólo eran quienes controlaban la sociedad filial, sino que actuaron en los márgenes contables que les permitía el acuerdo para consumarA juicio de los magistrados, no debe de confundirse el derecho esgrimido por las acusadas a una tutela judicial efectiva con unaen la valoración de las pruebas presentadas por las partes.Consideran que los hechos imputados a las acusadas constituyen una "actuación consciente, tanto en cuanto al exceso en sus atribuciones como en relación al perjuicio que ocasionaban".