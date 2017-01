La fiesta de Nochevieja acaba en pelea en la Sala Multiusos

La fiesta de Nochevieja terminó en pelea en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Según han señaldo fuentes policiales, a la hora del cierre de las instalaciones, en torno a las 6.30 de la mañana de este domingo, se produjo un enfrentamiento multitudinario en la zona del guardarropa.



"Todos querían recoger su abrigo y salir cuanto antes. De ahí surgió un conflicto que derivó en empujones, pisotones y algún que otro golpe sin consecuencias graves", señalan, y recuerdan i ncidentes similares que se produjeron en el pabellón Príncipe Felipe hace ahora dos años. "Hubo caos porqueLos miembros de seguridad tuvieron que intervenir y reclamar que acudiera la Policía Nacional. Afortunadamente, la riña no continuó fuera", añadieron las mismas fuentes, y confirmaron que no hay heridos de gravedad.Según testigos presenciales, en la confusión hubo gente que se llevó abrigos que no eran los suyos. "La gente se lanzó hacia el guardarropa, y los de seguridad no se atrevieron a pararlos, así que al final muchos se quedaron sin abrigo", señala I. B., quien ha puesto ya denuncia tras haberse quedado su hijo sin abrigo, llaves de casa, et.El cotillón de la Sala Multiudos contó con la actuación del Manu Herrera, Rafa Torres y Álex Melero como DJ. Además, hubo animación con pantallas led, confeti, fuego y regalos para los asistentes.