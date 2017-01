La Policía Nacional detien a 28 supuestos autores de robos en un mes

Durante el mes de diciembre pasado la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a 28 personas como presuntas responsables de delitos de hurto.

Eso es debido, indican fuentes de la Jefatura Superior de Policía en una nota de prensa, a que durante diciembre se han intensificado las tareas de prevención y de investigación de este tipo de delitos contra la propiedad.

Y por eso se ha logrado no solo detener a estas 28 personas, sino tambiéncomo por ejemplo varios teléfonos móviles de alta gama o mercancía de comercios valorada en 5.000 euros.La mayor parte de los hurtos cometidos durante estas fechas han tenido lugar en zonas comerciales y en los puntos más turísticos de la ciudad.Por ese motivo, la Policía Nacional recomienda a los ciudadanos que presten especial atención a sus pertenencias en los lugares donde hay aglomeraciones, que son aprovechadas por los carteristas para sustraer bolsos, carteras o móviles.Además, la Policía aconseja no salir de casa con grandes cantidades de dinero en efectivo, llevar los bolsos colgados por delante, no guardar objetos personales en los bolsillos traseros del pantalón y separar la documentación de las llaves y el dinero.