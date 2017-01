'Cacahuetes' para los jóvenes del Actur

En la fase de realización de propuestas del proceso de los presupuestos participativos puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza hay unos cuantos colectivos vecinales que en cada distrito marcan el paso en cuanto a número de ideas de inversión. Una de las asociaciones que destaca por su actividad es la AVV Actur-Rey Fernando: “Hemos recopilado todas las reivindicaciones que teníamos pendientes desde hace unos cuantos años y ahora las estamos lanzando como si de una carta a los Reyes Magos se tratase”, cuenta Emilio Rodríguez, su presidente.



Además de en demandas que califican de históricas como la, o en las referidas a la movilidad en el distrito, esta agrupación ha querido poner el acento en la población joven como destinataria de algunas de las peticiones.Así,era el lema de una de sus propuestas –si bien, ha sido retirada del debate en la web de los presupuestos participativos “por no ser competencia municipal”- por la que planteabanconocidos popularmente como ‘cacahuetes’, con el objetivo deSe trataría de “habilitar algunos de estos locales que ahora no tienen utilidad en el recinto para dar cabida a, pues la Casa de Juventud se queda pequeña”, valora Rodríguez, quien subraya que el barrio no cuenta con otra zona específica para esta población.En la opinión del colectivo, la solución pasaría por que el Consistorio estudiase las fórmulas para impulsar ese acondicionamiento de los locales que después “podrían cederse para ser gestionados o coordinados por la propia Casa de Juventud, por ejemplo”.



Un anillo verde deportivo y un ‘skatepark’

Una de las reivindicaciones surgidas en el barrio años atrás y que han recuperado para este proceso participativo contempla la confección de un circuito deportivo a modo de anillo verde que bordee el barrio zaragozano, e integrando y aprovechando los elementos de gimnasia ya instalados en algunos parques”.El auge del ‘running’ y la práctica deportiva, señalan desde la AVV, serviría para poder ampliar los usos de estas zonas verdes, que se ligarían en base a un recorrido iluminado y marcado, con diferentes ejercicios y definido a través de indicadores informativos., apunta Emilio Rodríguez, que enumera el Parque del Respeto, el Parque del Buen Humor, el de la Tolerancia, el Parque de los Cineastas, el de Ché Guevara y el Parque de los Poetas como algunos de los que tejerían ese anillo.Los jóvenes son también los principales destinatarios de la idea lanzada por esta agrupación vecinal que pide habilitar un“en principio minoritarias, pero con una cierta cantidad de seguidores que no disponen de una zona para su desarrollo”. Su proposición se basa en integrar los elementos propios de estos lugares en un paisaje “ahora muy abandonado”: