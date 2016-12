Pulseras de colores para controlar que no se venda alcohol a menores en los cotillones

Con el objetivo de controlar la venta de alcohol a menores en los cotillones de esta noche y dar cumplimiento a la última modificación de la ley de espectáculos, algunos ayuntamientos han decidido poner pulseras identificativas para distinguir a golpe de vista la edad de quienes ingresan. Otros municipios siguen acotando espacios para los menores y los más pequeños no toman ninguna medida específica, aunque aseguran que no se venderá alcohol en las barras a menores.



La modificación de la Ley de Espectáculos Públicos del pasado junio por parte del Gobierno de Aragón especificaba quea estos recintos festivos "siempre que estuvieran debida y visiblemente identificados, al objeto de garantizar la prohibición de adquirir y consumir bebidas alcohólicas, tabaco u otras drogas". Por eso, algunos ayuntamientos, como el de Utebo, Cuarte de Huerva, La Puebla de Alfindén, Binéfar o Sariñena han decidido utilizar pulseras identificativas con este fin.En el caso de Utebo , con el objetivo de distinguir entre los mayores de edad, los que están entre 16 y 18 años, y los menores de 16, que deben acudir acompañados de un adulto. "La puesta en marcha de esta medida lleva mucho trabajo, pero creemos que es la mejor forma de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley", explica el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau. "Antes dividíamos el recinto en dos zonas, pero quitaba espacio y el área de menores estaba vacía", añade.En este caso, el Ayuntamientode la localidad, en el que prevén reunir aa partir de la medianoche. En la web municipal pueden leerse las instrucciones de uso y acceso al cotillón, que en el caso de los menores de entre 14 y 16 años, pasan por que los adultos deban hacerse cargo en todo momento de los menores y no puedan abandonar el recinto dejándolos solos. Ambos, padres e hijos, utilizarán una pulsera de color amarillo. Estos tuvieron que inscribirse previamente en la oficina de la Policía Local. La franja de edad entre los 16 y los 18 años pueden permanecer solos en el recinto, pero no consumir alcohol y llevan una pulsera verde. Los mayores de edad llevarán una pulsera identificativa de color rojo, con el objetivo de evitar que los menores pudieran quitarse la suya.Otros ayuntamientos resuelven este asunto como ya hacían en años anteriores. En el caso de María de Huerva, por ejemplo,para que se encargue de vigilar que los menores vayan con sus padres y también recuerdan en carteles las prohibiciones. En Graus , la fiesta de Nochevieja se organiza en instalaciones municipales, pero contratando el servicio con una empresa de espectáculos especializada. En el pliego de condiciones se recoge la obligatoriedad de que la empresa contratante cuente conde consumo de alcohol.En Calamocha , la barra en la que se venden bebidas espirituosas está rodeada de un vallado y solo se permite el acceso a los mayores de edad o menores acompañados de sus padres. Dos guardias de seguridad vigilan ese espacio acotado. En el centro de congresos de Barbastro , los padres que acudan con hijos menores deberán rellenar una autorización. En el caso de Monzón , el Ayuntamiento organiza en el Espacio Joven una fiesta en la que no se sirve alcohol. Lo mismo ocurre en Fraga , con una celebración específica para jóvenes de 14 a 17 años. En muchos casos, especialmente, aseguran queporque prácticamente todos se conocen e incluso saben la edad de los asistentes.En cuanto a las tres capitales de provincia, la situación se repite en muchos casos.–como el Espacio Ebro o el Pabellón de Ceremonias– directamente está, a cargo de la peña Los que Faltaba, se celebrará en la plaza de toros ypara advertir a los camareros de que no les sirvan alcohol., en la carpa de fin de año que instalará Interpeñas, el personal de seguridad identificará a los asistentes yque les permitirá consumir alcohol.