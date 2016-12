La magia de 'El perfume' y otras dos mil historias del mayor amigo invisible de libros

. Se ha formado una cadena muy bonita. El poder de los libros es impresionante", cuentarodeado de libros y con el móvil a tope de llamadas.La idea era sencilla y ha desbordado sus previsiones: se trataba de que cada uno llevara un libro especial en su vida, con una dedicatoria y envuelto en papel de regalo. En una caseta del mercadillo navideño de la plaza del Pilar se lo cambiaban por otro libro especial para otro lector. El intercambio se ha realizado del 26 al 30 de diciembre y han participado unas dos mil personas.El viernes, último día, cientos de personas han desafiado al frío para dejar su libro y abrir con emoción su regalo.. Es una historia de amor truncado. Sus poesías, su valentía, su dolor, su ironía me dejaron una huella para siempre. La película también me encanta. Esta iniciativa me ha hecho pensar mucho sobre los libros que han sido importantes en mi vida", comparte, actriz. Ella ha llevado un ejemplar nuevo, porque no quería desprenderse del suyo.La campaña comenzó con la aportación de 100 destacadados zaragozanos : escritores, libreros, actores, periodistas, artistas, deportistas, dibujantes, políticos, 'booktubers'... Y a ellos se han sumado muchos zaragozanos anónimos y visitantes. Muchos han venido en familia y cada uno llevaba su propio libro preferido.El azar ha traído sorpresas y momentos muy bonitos. "Fui con un ejemplar de mi libro 'Mis pequeñas odiseas', en el que trato de poner en valor la plenitud de los sentidos en los viajes y recordar que la distancia no está en los caminos que hemos de recorrer, sino en los corazones que no saben ver. A cambio, yo he obtenido, regalo de Anni, una patagónica que vive en Zaragoza. Es un libro de lo más oportuno para alguien como yo y", cuenta, que trabaja en Madrid en la ONCE en actividades de promoción de la lectura y pasa las Navidades con su familia en Zaragoza. "Me parece una iniciativa fabulosa, que aúna generosidad, sorpresa, magia, emoción y libros", subraya.El proyecto no termina aquí. Los creadores de 'Libros que importan' van a realizar un inventario de los libros más regalados y lo colgarán en su página en los próximos días., apunta Jorge, que desvela que su libro era de Cortázar.

Más libros e ideas en 2017

El éxito de la iniciativa lleva a sus creadores a seguir soñando. Ya han recibido muchas peticiones de otras ciudades españolas que quieren copiar la idea. Para 2017 Atrapavientos prepara una, con apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y patrocinadores privados. Quieren que participen varios premios Nobel de Literatura y de la Paz. Y hay muchas posibilidades de que repitan en el mercadillo navideño de la plaza del Pilar el próximo año.