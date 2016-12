Zaragoza no tiene protocolo contra la contaminación porque no llega a los parámetros máximos.

El Ayuntamiento de Zaragoza no tiene establecido un protocolo de medidas concretas para actuar ante altos índices de contaminación porque no se llega a los parámetros máximos de 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire establecidos por la OMS y la UE, dado que en la ciudad no se alcanzan los 100.





Fuentes municipales han indicado que tampoco se llega en la ciudad al valor máximo de partículas de suspensión en el aire, establecido en 50, ya que el valor más alto de la media diaria se registra en 35.



Por ello, han insistido en que el consistorio no tiene establecido ningún protocolo para actuar contra la contaminación, si bien han apuntado que se acatará el requerimiento realizado por el Defensor del Pueblo, institución a la que remitirán toda la información que solicita.



Zaragoza forma parte, junto a Avilés, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Granada, León, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo y Valencia, de los catorce municipios sobre los que el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para conocer las medidas que contemplan sus ayuntamientos para atajar la contaminación atmosférica urbana.



Desde el consistorio zaragozano han añadido que aunque por el momento no se ha detectado la necesidad de actuar, existen medidas de prevención y mejora de la calidad del aire a largo plazo que tienen como finalidad "ir a más" y que son "en positivo", como las que intentan fomentar los desplazamientos en bicicleta o el uso del tranvía.



Y destacan en este sentido que uno de los principales motivos por los que han descendido un 18 % los niveles de C02 en la ciudad desde 2005 hasta ahora se debe que el transporte ha cambiado, con la implantación del tranvía y del uso de la bicicleta, así como por la mayor eficiencia de los sistemas térmicos como la rehabilitación energética, el uso del gas ciudad o la creación de barrios eficientes.

