¿Una oficina del gobierno de Cataluña en la Casa Solans?

“Esta decisión conlleva que se ha paralizado, por parte del Consistorio, el proceso participativo que se estaba elaborando desde septiembre y que pretendía que todos los vecinos pudiéramos decidir sobre la definición de los usos de este equipamiento”, prosigue su alegato, que también anuncia un cambio de nombre de la avenida en la que se encuentra el inmueble a ‘Avinguda de Catalunya’ y la realización de visitas turísticas en catalán, fruto de ese acuerdo.Más de uno puede sorprenderse al leer tales líneas. Otros advertirán rápido que se trata de una inocentada propia de la fecha de hoy, Día de los Inocentes. La razón es que este colectivo vecinal, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, escoge el 28 de diciembre como momento idóneo para poner el foco en alguna de sus reivindicaciones de una manera diferente. Y en este caso, su anterior relato ficticio quiere servir para protestar por la “no apertura y la indefinición de los usos” de la Casa Solans, edificio modernista situado en la avenida Cataluña de Zaragoza que quedó inutilizado tras la marcha de la Oficina de la Década del Agua de la ONU.“Ya llevamos unos años en los que en esta fecha elaboramos alguna información con la que llamar la atención sobre temas enquistados y la Casa Solans es uno de ellos. Con la promesa de que el Ayuntamiento iba a realizar un proceso participativo para definir sus usos, aquí seguimos esperando desde su cierre”, explica Raúl Gascón, representante del ente vecinal.Por medio de la ironía, en la asociación quieren recordar que siguen esperando avances sobre el devenir de este equipamiento: “En septiembre se nos explicó que el Consistorio estaba empezando a trabajar en las bases del proceso y que se iba a contar con nosotros, pero ahí nos hemos quedado”. Señalan que el único trasfondo de este acto es visibilizar la paralización que rodea a la Casa Solans, espacio para el que defienden diferentes propuestas como la instalación de una oficina fija de turismo, el traslado de la Junta Municipal del Rabal o el desarrollo de un pequeño espacio museístico. “Queremos darle usos que ayuden a dinamizar y reactivar el edificio y su entorno, y que sean compatibles con la realización de visitas durante los fines de semana”, apunta Gascón.En la AVV Barrio Jesús esperan que esta inocentada sirva para que “el gobierno municipal al menos reaccione”. Igualmente, indican que uno de sus próximos pasos será pedir una nueva reunión con representantes del Ayuntamiento para recordar la situación y conocer el estado del proceso y las posibilidades de la Casa Solans. “Los vecinos nos comentan que ya es hora de que el edificio se use. No sabemos cómo se encontrará después de un año cerrado, pero no puede seguir así”, concluye Raúl Gascón.