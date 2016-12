Pillado in fraganti cuando hacía fotos con el móvil bajo la falda de una mujer en Zaragoza

Eran las once de la mañana del pasado miércoles, 21 de diciembre, cuando Carmen (nombre ficticio de la víctima, que prefiere permanecer en el anonimato), vecina de Zaragoza de 62 años, se acercó a una céntrica tienda de la capital aragonesa a comprar varios complementos. Mientras observaba el producto del establecimiento, un individuo se le acercó por la espalda y fotografió hasta en dos ocasiones bajo la falda de la mujer con su teléfono móvil sin que ella se diese cuenta en el momento.



Lo que tampoco sabía el desconocido es que las cámaras del establecimiento estaban registrando su acción. En las imágenes grabadas se observa cómo a las 11.01,y, tras comprobar el resultado de su teléfono móvil, regresa y repite la acción pasadas las 11.03. Finalmente abandona la tienda., explica la víctima. “Al ver las imágenes en el ordenador me quedé horrorizada, no me lo podía creer y me puse muy nerviosa”, recuerda. Nada más abandonar el establecimiento pensó en denunciar, pero en ese momento le pudieron los nervios., explica.“Una vez en comisaría me aseguraron que ese hombre no había cometido ningún delito”, asevera indignada, por lo que no se llegó a tramitar la denuncia. “Me sentí completamente impotente ante todo lo sucedido y solo pensé en qué pasa si se lo vuelve a hacer a alguien. Si eso no es un delito, ¿qué lo es?”, se pregunta. “Tan solo que no se lo vuelva a hacer a nadie más,, critica.Por su parte, desde laaseguran que no han registrado otros casos de estas características en los últimos meses en Zaragoza y recuerdan la importancia de poner en conocimiento a las autoridades este tipo de hechos para que se pueda llevar a cabo la investigación pertinente.

Desaparición en las redes

Varias amigas de la víctima no tardaron en compartir el vídeo en sus cuentas de Facebook con un resultado sorprendente., explicaban. Sin embargo el contenido fue denunciado y la página ‘Artesanía Delicias’ eliminada sin previo aviso. “”, aseguraba una de sus allegadas.Ante la eliminación del contenido, las voces críticas no se hicieron esperar:“Esto nos puede ocurrir a cualquiera, ¡es una violación de la intimidad!”.