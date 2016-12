Investigan el atropello de un ciclista en el término de Garrapinillos

La Policía Local de Zaragoza investiga el atropello que este lunes sufrió un ciclista en el término municipal de Garrapinillos. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 16.15, cuando E. S. M., de 47 años, fue derribado por un conductor que posteriormente se dio a la fuga. A pesar de no contar con testigos presenciales ni conocer la matrícula, el afectado confía en que se haga "justicia".



, me golpeó por detrás y caí al arcén. Tengo heridas en el glúteo, en los brazos y en el tobillo izquierdo", explica E. S. M., que prefiere no revelar su identidad para que su madre "" cada vez que coge la bicicleta.. El año pasado decidí entrar en el Club Ciclista Utebo y ella siempre me dice que teme que me ocurra algo", recuerda. Después del accidente que sufrió, celebra estar vivo: ". Si no, creo que podríamos estar hablando de otra cosa".Al ir solo, E. S. M. no pudo identificar letras ni números de la matrícula, pero el retrovisor derecho quedó en el asfalto y podría servir como prueba. ". La pieza pertenece a un S-Max (monovolúmen de Ford), y quién sabe si a través de su código se puede llegar hasta el infractor", añade, y menciona las cámaras como otra posible pista: ". Bastaría con revisar los minutos previos o posteriores, ya que se conoce el lugar donde me arrolló y la dirección que llevaba".Al respecto, el presidente del Club Ciclista Utebo,, sostiene que "" y pone de ejemplo la tragedia del pasado verano en Botorrita . "Hasta que no pasan cosas como aquella no somos conscientes de la gravedad de determinados comportamientos al volante", lamenta, y recuerda que no es la primera vez que ciclistas de su club son heridos.

Comunicado de la Federación Aragonesa de Ciclismo

A comienzos de este mes, la Federación Aragonesa de Ciclismo lanzó un comunicado en el que reclamaba el "para los autores de los atropellos y "". Además, exigía una campaña de concienciación hacia el cumplimiento de las actuales normas de circulación. "", rezaba el lema, respaldado por clubes como Ebro, Pedal Aragonés, Monegros BTT o Bizicleteros.