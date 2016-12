La Policía Local de Zaragoza recibe la orden de velar por los indigentes durante el invierno

Son casi las ocho de la mañana y todavía no ha amanecido en. El termómetro marca cero grados exactos y un vehículo de la Policía Local circula despacio por el paseo de la Independencia. Dentro van José Ramón Benito, oficial del sector 2 de la ciudad, y el agente Raúl Aguerri. Los dos permanecen atentos.que han pasado la noche en la calle.

El invierno acaba de empezar y hace unos días recibieron en comisaría una. La instrucción no deja lugar a dudas: "Teniendo en cuenta lasy, en previsión de que pudieran producirseen las próximas fechas en nuestra ciudad...", arranca el texto remitido a todas las unidades.A continuación, el superintendente de la Policía Local especifica que los agentes deberán contactar con los transeúntes e indigentes que se encuentren en la vía pública y que, en caso de que éstos deseentendrán que facilitar su admisión e incluso suSegún el último recuento de Cruz Roja -realizado a finales de noviembre-,parques, riberas y polígonos de la ciudad.Esta labor policial se intensifica a última hora de la tarde.con los que protegerse del viento y aislarse del frío suelo. A esas horas, las patrullas recorren las calles informando a los indigentes sobre losque tienen a su alcance.", " ¿por qué no quieres ir? ", "¿has cenado?" o "¿tienes mantas?" son algunas de las preguntas que formulan los agentes tras lanzar una primera tan básica como indispensable: "¿Estás bien?".Por la mañana la labor es diferente:, informarles dey evitar que sus dormitorios improvisados obstruyan los quehaceres diurnos de la ciudad. Ya son casi las 8.15 y José Ramón Benito y Raúl Aguerri se acercan a un sin techo que yace agazapado entre cartones ante un local vacío del paseo de la Independencia. "Buenos días, ¿qué tal estás?", irrumpe el oficial. Mientras Rafael saca poco a poco la cabeza de la caja en la que está metido, José Ramón prosigue:ya. ¿Vas a desayunar en el Albergue?".

Labor social y policial

Como a éste no lo conocen de otras ocasiones, le piden que se identifique. Rafael no porta consigo ninguna documentación pero da a los agentes su. Mientras Aguerri transmite los datos a comisaría para que los contrasten, Benito se interesa por la vida del transeúnte y se asegura de que sabeAl cabo de dos minutos la central confirma que no existe ningunacontra Rafael y que tampoco tiene pendiente ningún. El sin techo termina de contar que lleva dieciséis años en la calle y que prefiere dormir al raso paraMunicipal. Allí hay que recogerse a las 20.00 y él prefiere aprovechar hasta el final del día para. Dice que a última hora de la tarde es cuando más afluencia hay de viandantes. Su emplazamiento también le permite dejar a la vista el plato por si alguien decide echar unas monedas durante la noche.Mientras se explica aparece en escena otro compañero de desventuras que ha dormido en un cajero. Le viene a recoger para irse a desayunar a un bar cercano donde les cobran un euro por café. Mientras se despide de la patrulla, Rafael se pone el abrigo y guarda las. Su amigo también carga a la espalda su defensa contra el frío: unen un Cash Converters.Los agentes vuelven al vehículo y continúan su trabajo. Una labor que, tal y como explica José Ramón, ha ido evolucionando con el tiempo: "Hace treinta años era más de retirada de la vía pública, de represión. Con el paso del tiempo se fue fomentando lay cada vez hay una, expone.Él además de policía es trabajador social. Esta tarea le permitela identificación. Su recorrido mañanero desemboca en el puente sobre el río Huerva que hay en la avenida Goya. Allí abajo hay unen el que pernoctan tres personas procedentes de Ghana. Cerca ya de las ocho y media sigue durmiendo uno de ellos que, por suerte, también se encuentra en buen estado. Tras las preguntas de rigor y asegurarse de que tiene comida y ropa de abrigo suficientes, los agentes se despiden recordándole que prontoSegún explican, los trabajadores sociales deldetectaron ya en octubre este asentamiento y tratan de encontrar una posible solución para quienes viven allí