La música y el cine protagonizan la programación de Navidad de CaixaForum

El soul de The Gourments vocal cuarteto, el cine para todos los públicos y las actividades entorno a la importancia del reciclaje harán de la visita a CaixaForum ZaragozaLas actividades ya están en marcha con el programa 'Art for Change', de la Obra Social 'la Caixa' y el colectivo Basurama, que han impulsado el proyecto, con la voluntad de visibilizar a través de una instalación artística la abundancia de residuos que se generan estas fechas con el objetivo de reducirlos.En Zaragoza se ha realizadoconstruido sobre el muro del edificio y con muebles viejos de madera. La instalación se inauguró el 2 de diciembre y permanecerá toda la Navidad.a las 12.00 horas, los visitantes podrán ver el espectáculo de 'The Gourmet vocal cuarteto', voces solistas, perfectamente fundidas en armonía, que ofrecen un góspel de una gran calidad.Además, a través de la iniciativa, las familias podrán ver varias sesiones de cine como 'Phantom boy', el 28 de diciembre a las 11.30 horas; 'Pequeños héroes', el día 30 a las 11.30 horas, y 'El techo del mundo', el día 31 a las 11.30 horas.