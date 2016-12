Rechazan que los menores de 7 años viajen gratis en el transporte urbano

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos contrarios de ZEC, PSOE y CHA, junto a la abstención de Ciudadanos (C's) una moción del PP en la se pedía que los menores de 7 años viajen gratis en el transporte urbano y que se apliquen bonificaciones a jóvenes con edades entre los 8 y los 18 años.



El, ha defendido la propuestade 6 años.Contín tambiény ha comprobado que "" por lo que ha justificado la petición de que hasta los 7 años el transporte público sea gratis y entre 7 y 18 años tenga bonificaciones.La, ha dicho no compartir la propuesta del PP yy también ha solicitado explicaciones de por qué hasta los 18 años y si los jóvenes tendrían que estar estudiando o qué pasaría en caso de disponer de ingresos. Además, ha criticado que no se cuantifican las bonificaciones.Lay ha defendido segmentar la gratuidad por edad y también por nivel socioeconómico para aplicar el principio de progresividad.La, ha calificado de "" la propuesta y ha recordado que ya hay bonificaciones para pedir al PP que "no haga estas medidas populistas".

Progresividad

La, ha estimado que el objetivo es que el transporte público sea más atractivo, pero ha mostrado suspara que las personas con menos recursos acudan a bonificaciones. Broto ha avanzado que desde el área de movilidad se realiza un informe sobre las bonificaciones que en unos días se dará a conocer para hacer una propuesta global.Contín ha reconocido desconocer el coste de la propuesta, pero ha dicho que "seguro que será menos de 200 millones", en referencia al coste de la segunda línea del tranvía.haen la que le informa de que se estudiarán bonificaciones por edades. Contín ha acusado al equipo de gobierno de que "la mentira sea su principal arma política" y les ha afeado que "mienten hasta a los niños, además de no presentar una alternativa". "", ha zanjado.