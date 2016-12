Más de 600 ideas para invertir 5 millones de euros en Zaragoza

Pueden participar (tanto en presentar ideas como en votarlas)en alguno de los distritos de Zaragoza. El proceso está ahora en la fase de presentación de propuestas. Se pueden presentar hasta el 31 de enero tanto por internet (hay que registrarse en la plataforma de Gobierno Abierto ) como en las juntas de distrito.De momento ya hay unas 600 propuestas (datos de este jueves). Los distritos más participativos son Casablanca y el Rabal (con más de 70 propuestas cada uno), Torrero-La Paz y Actur. Entre las ideas vecinales figuran, por ejemplo, un pabellón polideportivo y piscinas para Valdespartera, acondicionar el entorno de la Estación del Norte, circuitos de running en el parque del Tío Jorge y en Valdespartera, carril bici en paseo el paseo de María Agustín y otras calles, arreglar el patio del colegio Hilarión Gimeno, remodelar las aceras de la avenida de Navarra, realizar la prolongación de Tenor Fleta, colocar contenedores soterrados o volver a pintar de verde el puente de Hierro.Los jóvenes también pueden aportar ideas, y en algunos institutos se están implicando mucho en el proyecto. En el IES José Manuel Blecua, en La Paz, la asociación de padres y los alumnos han lanzado varias propuestas para su barrio: aparcabicis en el instituto, un skatepark, estaciones bizi y carriles bici, fuentes públicas, un ciberespacio en la casa de juventud o acceso a la piscina y el gimnasio del cuartel de la Policía Local.

Cómo se deciden los proyectos seleccionados

¿Cómo se decidirá qué proyectos se llevan finalmente a cabo? Cada distrito cuenta con una partida presupuestaria, en función de su población, extensión, equipamientos y nivel de renta.), seguido del Rabal (479.935) y el Actur (433.561) y San José (407.695). El proceso tiene varias fases de evaluación y votación hasta decidir finalmente qué proyectos son elegidos. El compromiso del Ayuntamiento es que las obras se realizarán en 2017.Una comisión técnica, formada por técnicos de cada una de las áreas municipales, analizará las propuestas ciudadanas recibidas. Este grupo hará una valoración jurídica (desechando las que no sean competencia municipal o no respeten la normativa), económica (su coste no puede ser mayor del 50% del total asignado a cada distrito) y técnica. Y elaborará un listado con las diez propuestas con más apoyos ciudadanos. Después, un foro técnico y ciudadano seleccionará otras diez propuestas. De ahí saldráentre las propuestas seleccionadas en su barrio. Las que reciban más votos se llevarán a cabo. No hay un número fijo. Dependiendo de su coste, se podrán ejecutar más o menos proyectos dentro de la partida que le corresponde a cada distrito.

Menos de 6.000 personas votaron el trazado del tranvía

Esta semana se han conocido los resultados de la encuesta ciudadana para elegir el trazado de la segunda línea del tranvía (el ganador ha sido el trayecto por la avenida de Navarra y el paseo de María Agustín). En este proceso han participado 5.848 personas mayores de 14 años. El Ayuntamiento confía en que en este proceso de presupuestos participen más personas que en el anterior.Otras ciudades han puesto en marcha procesos de presupuestos participativos con un porcentaje de participación similar, de en torno al 1%, como Madrid o La Coruña", explica, concejala de Participación Ciudadana.Respecto al proyecto de presupuestos, Giner asegura que el inicio del proceso está siendo "muy ilusionante". Se han implicado todas las juntas de distrito. Están participando asociaciones de vecinos y también otras personas no vinculadas al movimiento vecinal clásico. Hay institutos y jóvenes muy implicados. Se han presentado ya un gran número de propuestas para mejorar la ciudad", destaca.