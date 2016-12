Zaragoza calcula en 17,6 millones inversiones necesarias en depuración

La responsable de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha informado de que la ciudad tendría que invertir un mínimo de 17,6 millones de euros hasta 2021 en obras de depuración y saneamiento de agua, según un informe de la sociedad municipal Ecociudad.



Estas inversiones, y también ampliaciones en la red de saneamiento, ha explicado la concejala en rueda de prensa.Así, ha advertido de la existencia de: por un lado, ely la conexión a la, que vierte directamente al río Huerva -ambos incorporados al estudio- y el entorno de la acequia de Fillas, en la, que solo se ha podido incluir la fase de redacción del proyecto."La tercera pata sería la-líquido residual- un, que contempla la necesidad de acometer mejoras en los alivios de la red", ha añadido Artigas.Por ello,para conocer laque mana en momentos de fuertes lluvias con el objetivo de evitar que salgan con sólidos, restos higiénicos o de papel.Del mismo modo, ha lamentado que la separación de aguas pluviales del vertido ordinario es un objetivo que no se puede cumplir hoy por hoy por falta de financiación, algo que el Ayuntamiento está poniendo sobre la mesa en las conversaciones que mantiene con el Gobierno autonómico, con quien quiere acometer estas inversiones "de la mano".Este sería, ha reiterado, el, quePor otro lado, ha dado cuenta de las reuniones a nivel técnico y político entre Consistorio y DGA para lograr "la mejor solución" para los zaragozanos con respecto al Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).En este sentido, Artigas ha reincidido en que hay problemas técnicos para trasladar el padrón municipal, además de dudas jurídicas de que el Ayuntamiento pueda ceder estos datos, para lo que han encargado un informe que dilucide si la administración local tiene esa potestad. Desde el punto de vista político, ha recordado quey que no puede haber un "repago" de los vecinos de la capital por este concepto, más cuando Zaragoza no está incluida en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.