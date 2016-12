Verónica Forqué: "Un hombre puede opinar y si lo dices tú no te hacen el mismo caso"

La actriz Verónica Forqué, junto a su compañera de profesión Luisa Gavasa, ha hablado del papel de la mujer, de estereotipos y de machismo en el cine y ha lamentado que ha vivido "toda la vida" que "un hombre puede opinar y si lo dices tú no te hacen el mismo caso".



En declaraciones a los medios previas a una mesa redonda con motivo de la clausura del curso ', Forqué ha aclarado que, pese a que los directores suelen ser hombres y "ven las cosas a su manera", "siempre" se ha sentido respetada.No obstante, sí que se ha encontrado con comportamientos sexistas, en lo que Luisa Gavasa ha coincidido porque "" o que, por ejemplo, tampoco se cobra lo mismo. Por ello, ha asegurado que le encanta trabajar con realizadoras, como con la aragonesa, con quien consiguió elel año pasado por 'La novia', con la que tenía "códigos" de entendimiento "solo con la mirada", si bien ha remarcado que no es que no haya hombres que no sepan entender a las mujeres. Además, sí que ha considerado que se ha dado un salto importante desde su generación, donde los directores eran "más machistas", a la actual.En la mesa redonda, como los de productor o guionista. Forqué lo ha definido como una "" por no haber encontrado todavía el atrevimiento o la "osadía" para alcanzar dichos oficios. "No es tan sencillo" compaginar el cine con tener pareja e hijos para una mujer, mientras que "los hombres solo hacen eso", ha añadido en referencia a su profesión.De hecho, ambas han reconocido que en ocasiones han llegado de madrugada de trabajar y han tenido que "fregar la cocina" o "poner la lavadora a las dos de la mañana". "No compartimos todo", ha lamentado, a pesar de que sí que cree que las mujeres han aprendido a luchar por tener una carrera profesional.", ha agregado la actriz aragonesa antes de que ambas se mostraran "agradecidas" porque al menos ellas han tenido parejas que "entendían" su profesión.