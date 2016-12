Menos de 6.000 personas dan por ganador el trazado de avenida de Navarra y paseo de María Agustín

Para el Gobierno, el resultado esy está "en la línea de otros procesos participativos". No obstante, han votado menos personas que para el cartel de las fiestas del Pilar de 2015, donde se pronunciaron 6.592 vecinos.La opción ganadora contrasta con los criterios técnicos, que respaldaban la segunda alternativa (avenida de Madrid-paseo de María Agustín). Es, según han adelantado las concejales de Participación y Movilidad, Elena Giner y Teresa Artigas,. También una de las más caras, ya que supondría un desembolso de 200,5 millones de euros. Ambas creen que los ciudadanos han priorizado la intermodalidad, ya que esta opción conecta con la estación de Las Delicias.y han prometido que el anteproyecto y el proyecto de la línea 2 estarán antes de que termine 2017.. Para Jorge Azcón, portavoz del PP, el proceso ha sido. "Constatamos que lo que mal empieza mal acaba. ZEC decidió de forma unilateral qué preguntaba. En el próximo pleno pediremos que se renuncie a poner en marcha cualquier otro proceso hasta que no haya una ordenanza", ha dicho. El edil ha instado al Gobierno a abrir un proceso "de reflexión" y a no seguir gastando el dinero de los zaragozanos. Ha recordado, en este sentido, que el Consistorio no tiene dinero para costear la línea 2.