Ciudadanos cree que los zaragozanos no quieren la línea 2 del tranvía

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que los resultados de la encuesta participativa del trayecto de la línea 2 del tranvía demuestran que los zaragozanos no quieren esta nueva línea. Así lo ha asegurado este grupo municipal en un comunicado tras conocerse el resultado del trayecto ganador, el de Avenida Navarra y Paseo María Agustín, y los datos de participación en la encuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, 5.848 vecinos sobre un censo de 603.982 personas.



El, ha calificado "de estrepitoso fracaso" del equipo de gobierno la "bajísima participación" de la consulta, en la que han votado "menos de un 1 % de los zaragozanos", ha añadido. El portavoz ha señalado que los resultados demuestran que los ciudadanos no quieren la línea 2 del tranvía en estos momentos, por lo que su grupo ha pedido que la encuesta no tenga ningún peso en la decisión final.Castañal ha sugerido que se reconsidere el sistema de encuesta de los presupuestos participativos, con el objetivo de incentivar la participación y "no volver a tener como resultado de la encuesta menos de 6.000 votos". Además, ha asegurado que el equipo de gobierno "creó una encuesta proclive a sus intereses" y que los zaragozanos han respondido "con la más absoluta indiferencia"." frente a "unas alternativas en las que no se ha explicado cuál es el coste para las arcas municipales, ni cuándo se iban a realizar", ha criticado. El portavoz ha pedido que en las próximas encuestas se utilice la identificación por Documento Nacional de Identidad electrónico o tarjeta ciudadana y ha avanzado que su grupo municipal presentará enmiendas a los presupuestos para potenciar el uso generalizado de esta tarjeta en procesos de participación ciudadana.