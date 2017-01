"He construido con mis manos una noria manual de seis metros de alto"

Julio César Villagram se lanzó a lay ahora la instala en esta zona de la ciudad con motivo de la Navidad. "No puedo estar más contento;", sonríe.La elaboración de esta atracción de madera, explica, es ardua, ya que exige una, además de mucha paciencia y dedicación. "He construido con mis manos una noria manual de, formada por, comenta orgulloso este artista sevillano.Hacer girar la rueda, apostilla, "es muy sencillo". "Solo hay que", anota.Pero esta no es, en cambio, su primera obra. Villagram apostilla que"Cuando iba a los recintos feriales, observaba que todo era eléctrico y mecánico; vi que existía un vacío en este mercado y me propuse hacer algo diferente", dice.Desde entonces ha construido, además de la noria,que funcionan de forma manual:con capacidad para 9 niños, uno de los cuales también está instalado en la plaza del Pilar en estos momentos.Esta otra feria de la que pueden disfrutar los zaragozanos está formada por, entre los que se encuentran burros, ovejas, cochinillos, zorros y perros, y tiene unLas dos atracciones tieneny el precio de cada viaje es de(bono de 3 pases por 5 euros). Ambas funcionarán hasta el próximo 8 de enero en horario de apertura de la Muestra Navideña -de 11.00 a 22.00, de viernes a domingo, y de 11.00 a 0.00, los sábados y festivos-.