CHA alerta del cierre del centro social de Ardisa

Chunta Aragonesista ha alertado del cierre del centro social de Ardisa. Además, ha criticado la "nula negociación" por parte del equipo del Ayuntamiento a la hora de renovar el contrato con la persona que hasta ahora llevaba la gestión de este espacio.

"Estaba gestionado por un vecino del pueblo que ante la negativa del Consistorio para que pudiera librar un día a la semana, no solo ha dejado de llevar el Centro Social sino que también se ha tenido que ir del municipio junto con un familiar. Esto es una pequeña tragedia para una localidad como Ardisa en la que solo vivimos diez personas en invierno", ha afirmado el portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Ardisa, José Ángel Tresaco.

Ha relatado que hace nueve meses que el gerente del bar comunicó al Ayuntamiento su decisión de no renovar el contrato por la imposición de tener que abrirlo todos los días de la semana. "Propuse al equipo de gobierno intentar negociar con él para evitar su salida pero la alcaldesa me dijo que no quería negociar".