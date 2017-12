50 postales de Navidad anónimas aterrizan en la cárcel de Zuera

Ilusión, confianza, amor, cariño y sobre todo mucha esperanza. Hasta la cárcel de Zuera este martes llegaban medio centenar de postales de Navidad, unas hechas a mano por manos más o menos diestras, otras cargadas con motivos típicos de estas fechas como un árbol coronado por una estrella. Sin embargo, todas ellas compartían un mensaje común: los mejores deseos de medio centenar de personas anónimas a varios internos de los que solo conocían algunos datos como su nombre y la edad.

“Hola Edu. Mi nombre es Adrián, tengo 9 años y mi tía me ha dicho que te escriba unas líneas. Estos días navideños igual no son muy divertidos allí. Deseo que pasen lo antes posible para que no estés triste y que os den comidas un poco más especiales”, relata una. “Querido Ricardo, en estos días tan especiales en los que aprovechamos para transmitir nuestros mejores deseos, también es el momento de echar la vista atrás para aprender de nuestros errores y agradecer aquello que tenemos y mirar hacia el futuro. En nuestras manos está cambiar algunas cosas”, resume otra.

También existen postales que recogen historias de auténtica superación por parte de quien las firma como es el caso de Maribel. “Compañero Quique, tengo 52 años y estoy con invalidez absoluta por un tumor de mama con metástasis en huesos, cerebro e hígado y con una actitud de querer agárrame a la vida que no te puedes imaginar. Y eso quiero de ti, que te agarres a cualquier ilusión”.