Ciudadanos dice que el Ayuntamiento de Utebo no cumple con las medidas contra incendios

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Utebo, Antonio Lahuerta, ha asegurado que el edificio consistorial "no cumple con las medidas de seguridad contra incendios", puesto que la puerta del segundo piso "no tiene fácil apertura y está cerrada con llave". Además, a esta planta solo se puede acceder en ascensor y por las escaleras de emergencias exteriores, ha señalado.

Lahuerta ha recordado que Ciudadanos ya avisó en Comisión Informativa hace más de seis meses de que la puerta de la segunda planta "no cumple con las medidas de seguridad porque no es una puerta contra incendios" y exigió que fuera modificada. "Tendría que ser de apertura fácil de afuera a dentro. Está cerrada y en caso de poca visibilidad habría que perder tiempo palpando la puerta hasta dar con la llave", ha subrayado.

El portavoz de la formación ha explicado que el equipo de gobierno "se comprometió a cambiar la puerta y reconoció que no cumplía la normativa, pero ha pasado medio año y sigue igual". Asimismo, ha recordado que la segunda planta del Ayuntamiento "no tiene acceso por escaleras interiores" y si el ascensor no funcionase "habría que subir y bajar por las escaleras de emergencias".