Una iniciativa para recuperar el dance de Alhama de Aragón

Desde hace ya unos años, Jesús Betrián, vecino de Alhama de Aragón, intenta recuperar junto a otros habitantes del pueblo el dance en honor de San Roque que se celebraba el 16 de agosto en esta localidad zaragozana, una manifestación de música y baile que “proviene de los celtíberos”, cuenta.

“En el pueblo, hasta ahora no hemos tenido constancia de cuándo se hizo por última vez el dance. Ni los vecinos más mayores recuerdan que se haya representado alguna vez y no hay constancia por escrito de ello. De hecho, no sabíamos si estaba o no escrito hasta que dimos con el trabajo de Miguel Asensio”, apunta.

El periodista Miguel Asensio Guajardo, fallecido en 2005, desarrolló la mayor parte de su labor profesional en HERALDO DE ARAGÓN, entre 1988 y 1999 y, posteriormente, como jefe de prensa de la Diputación Provincial de Zaragoza. Asensio es autor de una comunicación presentada en el IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos que se titula ‘Primera noticia sobre el desaparecido dance en honor de San Roque de Alhama de Aragón’