El centro de salud de Ejea no da cita con el médico de cabecera hasta enero

"Llamé hace cuatro días por un catarro con faringitis y no me daban hasta dentro de una semana. Hoy he vuelto a insistir porque estoy con fiebre y me dan para el 4 de enero", lamenta una paciente del centro de salud de Ejea. "Debe de haber mucha gripe y los médicos de cabecera están saturados porque normalmente no hay estas demoras. Al final, la única opción que te queda es ir a Urgencias del ambulatorio o medicarte por tu cuenta", cabila un familiar.

Por su parte, fuentes del centro de salud confirman a Heraldo.es que "es muy probable que no haya fechas disponibles hasta ese día" y aseguran que las agendas de los doctores de este ambulatorio están "muy apretadas".