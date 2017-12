Investigan a dos personas por mutilar las orejas y el rabo a su perro

El propietario de un perro de raza doberman, vecino de la localidad zaragozana de Pinseque, y un veterinario de Badajoz están siendo investigados después de que el Seprona de la Guardia Civil tuviera conocimiento de que al can le habían mutilado las orejas y el rabo. A ambos se les investiga como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna por maltrato animal.

El Seprona tuvo constancia el pasado 2 de noviembre de que al perro se le había practicado unaa cautectomía (mutilación del rabo) y una otectomía (mutilación de las orejas. Estas prácticas están prohibidas por ley.

Tras consultar con el veterinario que atendió a este can antes y después de realizarse las mutilaciones, se pudo determinar que el doberman fue atendido por esta persona el 9 de octubre pasado, cuando el animal tenía 6 meses, para implantarle el correspondiente microchip y ponerle la vacuna de la rabia. En ese momento no había sido sometido a ninguna intervención quirúrgica estética y presentaba el rabo y orejas en perfecto estado, no existiendo ninguna justificación médica para llevar a cabo dichas intervenciones, según informan fuentes de la Guardia Civil.