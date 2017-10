La Audiencia absuelve a la exalcaldesa de La Muela Marisol Aured de prevaricación con el contrato de basuras

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a la exalcaldesa de La Muela Marisol Aured y al gerente de la empresa Seula S. L., Luis Miguel Bolea Bosque, de los delitos de prevaricación, exacción ilegal y malversación de caudales públicos que les atribuían la Fiscalía y el Ayuntamiento muelano y por los que se enfrentaban a penas de entre tres y seis años de prisión.

El tribunal considera que la exregidora no solo no perjudicó económicamente al consistorio con su gestión, sino que lo que hizo fue actuar con la intención de «solucionar un problema» con la empresa de recogida de basuras y lograr un acuerdo que no fue ni «injusto» ni «arbitrario» ni «desfavorable» a los intereses municipales. Así consta en el fallo de la Sección Primera, sentencia que supone la octava resolución judicial penal favorable a Marisol Aured en los últimos seis años.

Aured llegó a la alcaldía de La Muela en 2011 en las listas del PP, tras haber sido una de las testigos clave en la Operación Molinos, que supuso la detención y condena de la anterior alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR) y de parte de su gobierno municipal. Desde que cogió el bastón de mando hasta que lo dejó en 2016 recibió ocho querellas criminales, varias interpuestas por acusados de la Operación Molinos. Algunas no prosperaron, pero otras la llevaron al banquillo de los acusados y le han acarreado graves consecuencias económicas, como el embargo preventivo de sus bienes, además del desgaste personal.