¿Estará el toro de Novallas con la vaca Rebeca de Burriana?

Cuatro toros se escaparon el viernes por la mañana del encierro, en el que gente a pie y a caballo guían a las reses hasta el recorrido vallado por el casco urbano. Eran los cuatro astados que participaban en el festejo taurino. Uno de los animales pudo ser reconducido por los mansos hasta el recorrido vallado. Otros dos fueron abatidos con dardos anestésicos, uno de ellos en término municipal de Cascante (Navarra).

Un hombre de 77 años resultó herido en Cascante tras caer por un terraplén cuando huía de uno de los toros fugados. El animal también provocó daños en varios vehículos aparcados en las calles de Cascante, antes de ser abatido por la Policía Foral y la policía municipal, según informa el Diario de Navarra.

¿Con Rebeca en Burriana?

Mientras, la Guardia Civil también sigue buscando a una vaca huida en Burriana (Castellón) desde hace casi dos semanas. El animal se escapó el domingo 3 de septiembre y aún no han podido capturarlo.

Esta búsqueda está siendo muy seguida en las redes sociales, donde la vaca incluso cuenta con un perfil en Twitter: @LaVacaRebeca. Su titular cuenta con humor la huida y búsqueda del animal.

"Buenas noches, @guardiacivil. Si me entrego, ¿acabaré en un estofado? ¿Pueden asegurarme inmunidad? Muuuuuuchas gracias. #correRebeca" o "Hola, @policia. Estoy huyendo. Y soy inocente. Me persigue un dron. Me achuchan cabestros. Me han puesto un #. ¿Algún negociador de Guardia?" son algunos de los tuits que se han enviado desde el perfil, según cuenta el periódico 'Levante'.

Y se ha abierto una nueva línea de investigación y humor. Ya hay quien dice en Twitter que el toro de Novallas está con Rebeca.