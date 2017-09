El imán de la cárcel de Zuera, expulsado tras vincular los atentados con las misiones españolas en el exterior

El imán de la cárcel de Zuera, Fawad Nahhas, ha sido expulsado de su puesto en la prisión zaragozana tras los atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils . Una semana después, en la oración que dirigió el 25 de agosto con los reclusos musulmanes, el imán condenó los ataques, pero añadió que "España ha participado en coaliciones internacionales en las que el número de víctimas entre los países árabes ha sido cien veces superior" . "El terrorismo no es un invento musulmán, el terrorismo en un invento de las potencia europeas tras la II Guerra Mundial", insistió el clérigo, según una información publicada por el diario 'ABC'.

Nahhas, destacado líder de la comunidad musulmana en Aragón, fue inmediatamente apartado de su puesto en la prisión, dentro de la política de control de mezquitas e imanes que el Ministerio del Interior ha impuesto tras los atentados islamistas.

Tras los ataques de agosto, el propio Nahhas participó en el minuto de silencio llevado a cabo en la plaza del Pilar y mostró su condena. "Tenemos un sentimiento enorme de dolor por todo lo ocurrido este jueves en Cataluña y enviamos nuestras condolencias a nuestros hermanos barceloneses, que han sufrido la violencia de unos locos que están en contra de la vida", subrayó entonces.

Nahhas recordó que el objetivo de los terroristas es "hacer daño a nuestra convivencia". "Por suerte, no consiguen su propósito y la gente no reacciona como ellos quisieran", añadió. Asimismo, lamentó que usen el islam como razón de su violencia. "No pueden hablar en nombre de los musulmanes. Son unos criminales", dijo.

En ese momento, Nahhas no vinculó los ataques con las misiones internacionales en las que participa España, algo que sí hizo en la oración en Zuera el 25 de agosto. Unas palabras que le han costado el puesto en la prisión zaragozana.