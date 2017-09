Longares vibra con el dance del paloteao

Muchas sensaciones en el mismo espacio: emoción, devoción, nerviosismo, alegría. Doscientas personas participaron ayer en el denominado Dance del Paloteo de Longares en honor de San Vicente y San Gonzalo, un acto con más de tres siglos de tradición a sus espaldas que fue declarado hace más de 11 años como Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

"Es algo que he mamado desde pequeño y lo vives de una forma muy especial", apuntaba José Luis Poves, uno de los participantes más veteranos en este acto, enfundado en la indumentaria ya institucionalizada: calzado negro, pantalón azul (también se permite falda), faja roja, camisa blanca y un cachirulo rojo y negro al cuello.

Para Laura, el dance es algo ineludible desde los 14 años: "No he dejado de salir salvo cuando he tenido que dar a luz y es algo que te inculcan en casa". Este acto, con el paso del tiempo, ha dejado de ser un acto exclusivo para hombres a estar abierto a la participación de mujeres, en los años setenta, e incluso de algunos niños. Según el alcalde de la localidad, Miguel Jaime, se trata de una celebración que llegó "de forma espontánea y ha ido evolucionando, pero que recoge el sentir de todo el pueblo".