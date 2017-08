Zuera arropa al grupo Bosnerau en la presentación de su disco

El grupo de folk Bosnerau jugaba en casa y eso se nota. El teatro Reina Sofía de Zuera se llenó en la presentación del segundo disco de esta banda local –formada por seis integrantes–, que lleva el nombre de ‘Quimera’.

En el concierto también intervinieron unos niños de Zuera, concretamente en la canción ‘La Leyenda de Anayet’. Desde el Ayuntamiento subrayaron su apoyo a los grupos locales "que tanto están haciendo por divulgar, con sus letras y sus conciertos, el nombre de la localidad allá donde van". Ya que una de las características de este grupo es su gran variedad de letras que hablan sobre la localidad, así como su entorno, su río Gállego –en tiempos Gallicum y que da el nombre a una canción– y el Pirineo, con el que la banda tiene una gran vinculación. Además, también tienen letras en aragonés.

En este segundo disco, el grupo continúa con la línea musical trazada en su particular canto a la montaña pirenaica. Historias, leyendas, tradiciones y gentes son protagonistas de las canciones. No obstante, tampoco se quedan fuera las músicas de baile, como pasodobles, jotas, pasacalles, mazurcas y valses. Para ello la banda zufariense sigue expresándose con su particular sonido a través de acordeón, violín y gaitas junto a su sólida base de bajo, guitarras y percusión variada.