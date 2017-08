Un adolescente de 14 años, en la uci tras ser embestido por una vaquilla en Calatorao

Un adolescente de 14 años y vecino de Calatorao resultó herido grave ayer por la mañana tras ser embestido por una vaquilla durante el encierro que se celebraba con motivo de las fiestas patronales del pueblo. El joven permanecía al cierre de esta edición ingresado en la uci, aunque, salvo complicaciones, su vida no corre peligro.

Tal y como explicó el alcalde de Calatorao, David Felipe Lallana, todo sucedió sobre las 11.15 de la mañana en el tramo final del encierro, en la calle de La Capilla. Al parecer, según detalló el regidor, algunos testigos pudieron explicarle que el adolescente estaba dentro del recorrido del encierro, cuando vio que venía la vaca, intentó echarse a correr, pero se cayó y la res le embistió golpeándole contra el vallado.

Según explicó el alcalde, el joven, que es de origen rumano, no sufrió herida por cornada, pero sí un fuerte golpe que le obligó a ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Infantil de Zaragoza. Según informaron fuentes del Gobierno de Aragón, el menor permanecía ingresado en el Servet, en estado grave, pero sin riesgo vital.

La legislación autonómica prohíbe la participación de menores de 16 años en los festejos taurinos. De hecho, el alcalde aseguró que se advirtió –como siempre se hace– antes del comienzo del encierro y en varios de los accesos hay colgados carteles en tres idiomas –árabe, rumano y español– para que todos los vecinos del pueblo puedan entender la normativa.

El encierro había comenzado una hora antes y, según detalló el alcalde, un vecino que estaba junto a la valla donde se produjo el suceso habría advertido en más de una ocasión al joven que tuviera cuidado con las vaquillas, ya que este se encontraba dentro del recinto donde se sueltan las reses –de una en una–. Tras el suceso y con la marcha de la ambulancia, el encierro fue suspendido.

"Ha sido un susto muy gordo –contaba el alcalde–. Después de algo así, ya no te quedan ganas de fiesta, pero afortunadamente no ha sido algo tan grave, así que se continúa con los festejos con normalidad". "Estábamos muy preocupados, pero hemos hablado con los familiares y amigos del chico y nos han dicho que está en observación y, en principio, parece que no tendrán que operarle", añadió el regidor. Según las mismas fuentes, a consecuencia del impacto, el adolescente podría haberse roto varias costillas.

El encierro cuenta con dobles vallas verticales en todos los accesos. Además, en todas las peñas o viviendas que están en el recorrido, también hay rejas. Tras el suceso, ayer volvieron a celebrarse otras dos sesiones de vacas en la localidad y hoy se repetirán.

La polémica sobre la edad

La nueva regulación de festejos taurinos populares, que entró en vigor en agosto de 2016, mantuvo la prohibición de que los menores de 16 años no pudieran saltar a torear a las plazas o correr delante de las vacas. Aunque se barajó la posibilidad de que los niños de 12 años pudieran sumarse a estos espectáculos en circunstancias concretas –como cuando las becerras tuvieran menos de un año o llevaran los cuernos embolados–, la fuerte oposición a la medida hizo que la Dirección General de Interior del Gobierno aragonés descartara la idea.