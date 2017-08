Los comerciantes de Tarazona celebran con una fiesta el final de su campaña para jóvenes

La campaña ‘Movilízate Joven’ de la ACT se centró en un concurso de selfies: los jóvenes de entre 18 y 26 años tenían que hacerse una foto con los comerciantes tras la realización de una compra en su establecimiento y subirla al muro de Facebook de la ACT. Los más votados fueron los ganadores, unos premios que se entregaron anoche: Alba López con un IPhone 7 Plus, Alicia Lapuente que recibió un IPhone 7, y Celia Coscolín con un palo de selfie.

Hubo 25 fotos a concurso y más de 3.000 ‘me gusta’. “Hay que resaltar la gran participación de la gente joven que se ha implicado sobre todo en las votaciones, la cantidad de gente que ha habido por los comercios en este horario extra que hemos estado abiertos con descuentos y muy agradecidos por el gran ambiente que hay ahora en Tarazona”, dijo Lourdes Sánchez, presidenta de ACT.

Destacó también la alta implicación de establecimientos turiasonenses en esta campaña. “La gran mayoría de nuestros comercios se ha implicado en esta iniciativa, lo que demuestra que tienen muchísimas ganas de hacer cosas y que la asociación está muy viva”, añadió la presidenta.

Para Alicia Lapuente, ganadora del segundo premio, la iniciativa le pareció “bastante atractiva para los jóvenes de Tarazona ya que nos acerca al comercio turiasonense”. “Yo siempre he comprado aquí, así que me animé a participar y al final tuve suerte porque la gente ha respondido muy bien y he conseguido este premio”, dijo Lapuente que añadió que “la asociación ha tenido muy buena idea y considero que lo han hecho bien, ya que para los jóvenes no hay muchas cosas y han conseguido acercarnos al comercio local para que no se pierda”.

Ha sido una iniciativa de ACT en colaboración con la Cámara de Comercio de Zaragoza, dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista del Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Comercio, y financiado con fondos europeos.