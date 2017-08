Baño de vino y espuma para iniciar cinco días de fiestas en Zuera

Muchos litros de vino y más si cabe de espuma se vertieron ayer en el comienzo de las fiestas más esperadas de Zuera. Unos festejos que se prolongarán hasta el próximo miércoles.

Tras el habitual pregón en el balcón del ayuntamiento, este año a cargo de la médico María José Rubio, el chupinazo desató la celebración, especialmente entre los jóvenes y niños que abarrotaban la plaza de España. Un discurso, el de la doctora, que estuvo marcado por la emotividad y el cariño recíproco que hay entre los vecinos y ella. "Lo recordaré toda mi vida", afirmaba María José, que a pesar de no ser vecina de Zuera se ha ganado el afecto de los zufarienses en las dos etapas diferentes que ha trabajado y sigue desempeñando su labor en el centro de salud de la localidad. Todas estas muestras de cariño le han valido para ser elegida la pregonera de este año. "Me han dado el título de mi vida, el mayor obsequio que me podían dar", explicaba la pregonera emocionada cuando acabó el acto.

Prácticamente no cabía un alfiler en la plaza, pero tampoco en el propio balcón de autoridades donde asomaban las cuatro damas, el alcalde y por supuesto, la pregonera que estaba arropada por sus familiares que no quisieron perderse este momento tan especial. "El aprecio por la doctora es tal que en su primera etapa trabajando en 1988, los vecinos hicieron una recogida de firmas para que María José siguiera prestando su servicio y no se marchase de Zuera", según explicaba Pepe, hermano de la protagonista.