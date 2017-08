Fuentes de Ebro se transforma en Hollywood por un día

“La idea es rodar el vídeo que presentará la vigésimo segunda edición del festival, con una adaptación musical basada en la película que llevará por título ‘Vamos al festival’ y que se proyectará el día de la inauguración”, explica José Antonio Aguilar, director del festival de Cine de Fuentes que tendrá lugar del 27 de octubre al 4 de noviembre de 2017.

“Para el rodaje, que tendrá lugar el 16 de septiembre en la calle San Miguel, una de las vías principales del pueblo, buscamos a un centenar de personas que nos ayuden a crear un atasco como el de la película y en el que cada uno haga lo que mejor sepa hacer”, añade Aguilar. Y aunque reconocen que es un gran reto, el director asegura que los vecinos del municipio estarán a la altura: “Esto no es Hollywood, pero nos vamos a acercar todo lo posible”.

Sin embargo, no es la primera vez que la muestra de cine llama a la participación de los vecinos de Fuentes de Ebro. “Hemos tenido experiencias anteriores, no de esta envergadura, pero siempre han funcionado muy bien porque la gente es muy participativa y siente el festival como algo suyo”, reconoce Verónica Abadía, miembro de la organización.

Durante esta primera fase se buscan a los 12 personajes protagonistas entre medio centenar de personas que han tenido que demostrar ante la cámara sus atributos artísticos. Desde las 20.00 de este miércoles, uno a uno, el desfile sobre el escenario del antiguo cine de Fuentes –el mismo que alberga la muestra desde sus inicios- ha sido constante. Con vecinos de todas las edades y conocimientos de lo más dispares, en una sesión protagonizada por las ganas, la ilusión y, sobre todo, el desparpajo.

Inma Lanuza y Julio Corella eran los encargados de romper el hielo, y sorprendieron a los asistentes con unos pasos de salsa. “Yo puedo aportar ritmo a este vídeo”, aseguraba Corella durante su presentación a cámara. Por su parte, Paula Yegüas (16) e Izarbe Limbreras (17), aportaron sus conocimientos en sevillanas, bachata o mambo. “Desde pequeña he participado en grupos de teatro y cuando acabe el instituto me gustaría estudiar Artes Escénicas. Me encantaría tener un papel para poder retarme a mí misma”, afirmaba Yegüas.

Isabel Yago (39) iba acompañada de sus mellizos, Carmen y Alberto, de tan solo un año de edad. “Sería bonito participar en algo así, sería una experiencia nueva”, aseguraba. Así como Antonio Gayán, que a sus 84 años aseguraba no tener ningún reparo en participar “en lo que haga falta”. “Yo soy alfarero de toda la vida, pertenezco a la tercera generación de mi familia. Pero a los 13 años salí a rondar y hoy sigo en la rondalla tocando la bandurria”, explicaba.

Sin duda, la variedad de destrezas ha sido uno de los factores más sorprendentes de esta jornada que ha contado con números de swing, gimnasia rítmica o baile moderno, así como con gente con conocimientos en piano, guitarra o dulzaina, como es el caso de Miguel Lizaga (29), integrante del grupo de Dulzaina de Fuentes de Ebro; o María Pilar León (55) y Jesús León (52) que ponían a disposición del festival su Opel Kadett.

En la entrada también se encontraban Esperanza Soro (72) y Teresa Tolón (65) en representación del grupo de Jota de la Escuela Municipal del pueblo, del que forman parte más de 50 personas “que estarían encantadas en participar”, explicaban. En su opinión, es un hecho emocionante participar en un proyecto que pasará a formar parte de la memoria del pueblo. Algo, reivindicaban, que no es cuestión de edad. “Yo soy mayor, pero el corazón es joven”, aseguraba Soro.

Un reto audiovisual

La productora zaragozana ‘Serotonina Films’ es la encargada de asumir un reto de esta envergadura. “No solo por la cantidad de intérpretes y la coreografía, sino por el hecho de cortar una calle entera, llenarla de coches durante todo un día y grabarlo en un solo plano de más de 4 minutos”, explica Héctor Asensio, director del spot.

Junto a él, Laura de la Riva, de la compañía teatral ‘Cogido con imperdibles’, serán los encargados de transformar este elenco local en bailarines de Hollywood por un día. “Realizaremos varios ensayos con ellos para que todo quede coordinado, el día del rodaje será lo más duro pero hay que estar preparados”, asegura Asensio.