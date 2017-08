La tradición del canasto sigue viva en Pina de Ebro

Citar a la vaca, esperar a que arranque y se aproxime, permanecer en el sitio, recibir con el canasto el embiste y aguantar hasta que el animal saque la cabeza del cesto. La entrada ha sido realizada con éxito y los latidos de las cuatro personas que sujetan el roscadero tratan de volver a su ritmo habitual. Contado parece sencillo pero hacerlo delante del animal no tanto.

La tradición de roscaderos en la localidad de Pina de Ebro sigue viva, ya que a pesar de que algunos miembros de la cuadrilla deciden ‘jubilarse’ de este espectáculo taurino no faltan sucesores. Desde hace cuatro años una nueva cuadrilla de jóvenes roscaderos participa en los concursos y defiende el nombre de este municipio de la Ribera Baja del Ebro. "Aunque con el roscadero salen cuatro y uno para citar al animal, somos diez o doce, pero nos turnamos", explicaba Óscar Lacosta, capitán de la cuadrilla.

Ayer fue el primer día de vaquillas en el pueblo y por ello aprovecharon para sacar los canastos a la calle y practicar para la competición de esta modalidad que será el sábado en el pueblo. "Saldremos dos cuadrillas representando a Pina", señalaba Lacosta.

En la plaza de España –que es donde se sueltan las reses, a las 11.30– también estaban los colaboradores voluntarios, un grupo de aproximadamente diez personas que, junto al director de lidia, velan por la seguridad de los asistentes al festejo taurino. "El recorrido es largo y nosotros, junto al director, nos encargamos de que no salgan menores ni personas ebrias", concretaba Fernando Zumeta, uno de los voluntarios, quien afirmaba que aunque no es obligatorio asistir a todos los encierros él no se pierde ninguno.