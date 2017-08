El Burgo de Ebro llama a la mesa a sus vecinos

El tradicional grito de "¡A comer!" no fue necesario ayer en El Burgo de Ebro. Todos los vecinos sabían que tenían una sabrosa cita a las 12.00 en el pabellón municipal para el clásico aperitivo popular. Embutidos, tortillas y croquetas fueron algunos de los manjares que se pudieron degustar y de los que no quedaron más que las migas. Y para digerir los suculentos alimentos agua, refrescos y vino. Más de 300 personas se congregaron en el pabellón, ya que, como bien es sabido, la comida siempre ha sido una buena excusa para reunirse alrededor de una mesa y alparcear un poco, así como resguardarse del calor. Este acto, según cuentan los vecinos, es un imprescindible del programa de fiestas y uno de los más multitudinarios. No obstante, no es el único evento culinario que el Ayuntamiento ofrece de forma gratuita, hoy será la cena. Además, ayer, fue el día grande en El Burgo de Ebro porque era la jornada de San Roque. Como manda la tradición, los pregoneros portaron al patrón durante la procesión por la mañana. Posteriormente, la misa baturra a cargo de Orgullo Aragonés cerró los actos religiosos matutinos.