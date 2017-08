Los vecinos de Utebo demuestran sus dotes culinarias

Los hay con muchas patatas, pimientos, carne e incluso longaniza y chorizo. Algunos apuestan por recetas tradicionales y a otros les gusta más innovar. El concurso de ranchos celebrado ayer en Utebo permitió que los vecinos más aficionados a ‘Masterchef’ pudieran demostrar sus dotes culinarias.

No obstante, lo más importante no era ganar, sino compartir un buen rato con los familiares y amigos, por ello numerosos vecinos se acercaron preparados con sus cubiertos y platos para no perderse este evento. Los ganadores en esta ocasión fueron Los de siempre. El segundo premio se lo llevó la peña Kiliakay y por último, el bronce fue a parar a Los Bartolos. Un concurso disputado con diez ranchos participantes. El jurado estuvo formado por un integrante de cada grupo y tres personas externas al concurso. Los premios no eran moco de pavo, sino embutidos (jamón, chorizo y salchichón), además de queso y botellas de vino.