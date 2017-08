La Puebla de Alfindén se rinde a los cabezudos

El lanzamiento de cohetes marcó ayer el inicio de las fiestas en La Puebla de Alfindén. Ya por la mañana a las 12.30, una multitud de niños –nerviosos y dispuestos a echar carreras– aguardaban a la salida de los dos gigantes y los nueve cabezudos en el colegio Los Albalares. Para amenizar la espera y posteriormente encabezar el recorrido estaba la charanga de Los Negaos, cuya música y canciones se podían escuchar por buena parte del municipio.

"Son unos días muy esperados por los vecinos y eso se nota en la gran afluencia que está teniendo el primer acto de los cabezudos", afirmaba Fernando Ortiz, miembro de la comisión de fiestas. Un claro ejemplo sería el de Pablo Tolosa, vecino del pueblo y miembro de la peña Entre Rejas, que no quiso perderse los cabezudos junto a su hija y su mujer. "Yo solo he faltado a estas fiestas en una sola ocasión, me encanta el ambientazo que hay por todo el pueblo", contaba. El intenso calor se dejaba notar, pero en la mitad del recorrido estaba preparado un punto de avituallamiento en la guardería Pedugines, que de forma gratuita servía refrescos y algo de comida para reponer fuerzas. "Esta costumbre se hace siempre que salen los cabezudos", señalaban desde la comisión de fiestas. Todos los días un establecimiento diferente colabora organizando este espacio con comida y bebida sin coste alguno para todo aquel que quiera consumir algo. Ya por la tarde se celebró un desfile de carrozas, el imprescindible pregón llevado a cabo por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, incluso, un concierto de King África completaron la primera jornada festiva.