Carreras olímpicas en los cabezudos de Cuarte

En los hombros de sus padres, en los carritos o de la mano de los abuelos, que eran abundantes... Ayer había muchos puntos diferentes de vista desde los que ver los cabezudos de Cuarte. A las 10.30, los niños empezaron a estirar en la plaza de la Iglesia Mayor, San Antonio. Porque aunque no son los San Fermines, es una carrera importante y a pesar de no ser astados, estos personajes con cabezas un poco desproporcionadas imponen y magullan casi por igual.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Tres cohetes anunciadores y ¡a correr! Calle abajo y calle arriba hasta llegar al parque municipal, uno de los centros neurálgicos de las fiestas. El pequeño Jaime no se soltaba de la mano de su abuelo: "me dan miedo los petardos y me ponen dolor de cabeza", decía el niño. Todo esto sucedía al ritmo de la charanga de Cariñena, que puso el toque musical a la mañana y que para empezar tocó el ‘Cumpleaños feliz’ a una vecina que cumplía 12 años. La Fulana, el Morico y el Payaso, entre otros personajes, persiguieron, látigo en mano, a los cuartanos que se atrevían a retarles. Uno de estos valientes era Raúl Castillo, de diez años, que acompañado por su padre –con el mismo nombre– acudió como cada día a este acto, su favorito de las fiestas. Este vecino del pueblo comentaba que su "cabezudo favorito es el Payaso" a la vez que presumía de ser de la peña Mivia. "La más grande de Cuarte", añadía su progenitor. "Es de padres y niños".

Por otro lado, el pequeño Hugo, de 3 años, no corría delante de los famosos personajes porque él mismo era uno de ellos. "Le gustan mucho y le compramos una cabeza", comentaba su madre. El niño lucía contento su réplica del Morico, de dimensiones más reducidas que la original.

