El calor y cuatro días de juerga pasan factura a los quintanos en la suelta de vacas matutina

Vaquillas, un toro de fuego, un concurso gastronómico de tapas y tortillas o una sesión de baile fueron algunos de los actos que ayer pudieron disfrutar los vecinos de Quinto en su cuarto día de fiestas. La diana a las 10.00, amenizada por la charanga ‘Monster Band’, abrió la jornada. Posteriormente, empezó la primera suelta de vaquillas por la calle de Zaragoza a cargo de la ganadería ‘El Barquero’. Dos horas de encierro que dieron comienzo con el lanzamiento de un cohete y unos pocos presentes, que fueron a más con el paso del tiempo.

El calor presente y una larga noche de fiesta y baile, la madrugada anterior, causaron estragos en muchos jóvenes que decidieron quedarse en la cama reponiendo fuerzas. Para el vecino Francisco Dubol, las altas temperaturas no fueron un problema. "Intento venir a todas las becerras que puedo porque son algo que me gustan desde niño. Aunque yo solo me dedico a verlas, no me atrevo a saltar y hacer recortes", declaraba el aficionado.

Los mayores del pueblo eran los asistentes más numerosos tras las barreras de protección, como Miguel Úbeda, octogenario que aprovechaba una de las codiciadas sombras para ver pasar a las vaquillas apenas a medio metro de distancia. Este quintano recordaba nostálgico cómo hace muchos años este tipo de actos duraban "desde la mañana hasta la noche". "Había vacas todo el día de manera ininterrumpida, pero solo se organizaban un día o dos, no como ahora que prácticamente hay todos los días", afirmaba el anciano.

Por la tarde aumenta el público