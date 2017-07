Utebo empieza las fiestas con polémica y al desfile solo acude una carroza

«¡Uteberos! ¡Uteberos! Gracias por brindarme este honor». Así ha comenzado el pregón de Daniel Tello, vecino de la localidad que fue el responsable de abrir el telón de las fiestas. Un discurso que estuvo marcado por la emoción y el amor a un pueblo que le ha visto crecer. «Cuando me puse a redactar el pregón, hace aproximadamente un mes, recordaba toda mi vida aquí». Tello no estuvo solo «en este momento tan especial» y toda su familia quiso vivir junto a él los momentos previos. «Estoy muy orgulloso de mi hijo», afirmaba su padre Ángel. Su hijo, Daniel, es presidente del club Octavus Triatlón de Utebo y lleva varios años organizando duatlones solidarios siempre en beneficio de alguna asociación, entre otras actividades que le han hecho ganarse el cariño de la localidad. Polémica con las carrozas

El tradicional desfile de carrozas levantó un gran revuelo entre algunos uteberos que no dudaron en expresar su malestar con el Ayuntamiento. El origen de esta controversia viene de hace justo un año. Un incidente ocurrido entonces entre una mujer y un remolque que no tenía los papeles de circulación en regla ha llevado este 2017 al Consistorio a exigir toda la documentación para poder participar en el desfile. El malestar fue tal que hasta nueve comparsas programadas decidieron no salir. Una sola carroza que sí cumplía con los permisos correspondientes de circulación -como haber pasado la ITV o tener seguro-, participó en la cabalgata, con un mensaje que mostraba el enfado en la localidad: «R.I.P. Carrozas, Ayuntamiento culpable», lucía un cartel en el vehículo que recorrió las calles del pueblo.