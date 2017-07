Quinto empieza su semana grande entre chupinazos, peñistas y cabezudos

Niños, jóvenes y familias enteras aguardaban en la plaza del ayuntamiento a que el alcalde, Jesús Morales, lanzase los chupinazos que marcaban el inicio de las fiestas en honor de Santa Ana . "Esta es la semana grande de la localidad y todo quintano espera este momento con muchas ganas", afirmaba el edil. Además, en la plaza del consistorio también había una charanga programada, A’Unión-Muertos de Hambre , que envolvía el entorno en un cálido ambiente festivo. Al mismo tiempo, los más pequeños, mientras bailaban, miraban de reojo a los cabezudos que seguidamente estaban programados en un recorrido de 45 minutos. El día prosiguió con un concurso de pancartas en la plaza de toros, una yincana o la primera actuación de calle del I Festival de Arte Callejero. El pregón de fiestas no llegó hasta bien entrada la noche, fue a las 12 cuando el alcalde y el concejal de fiestas, Jesús Porroche, se encargaron de un pregón acompañado con la despedida de las cinco majas del año pasado y la coronación de las nuevas, en el patio de las escuelas. A continuación, las nuevas majas recorrieron las calles del pueblo en su carroza acompañada por la misma charanga que estaba por la mañana en los chupizanos.

Otra parte importante en toda fiesta de pueblo son las peñas y en Quinto no es una excepción. Los peñistas, que los hay de todas las edades, dan un ambiente diferente a los actos con sus uniformes llamativos. Verde, rojo o amarillo son algunos de los colores que visten las alrededor de 30 agrupaciones según el propio alcalde. "Ser miembro de una peña es algo bastante habitual aquí, especialmente entre los jóvenes, prácticamente todos pertenecen a una", apuntaban desde la comisión de fiestas.

Los quintanos vuelven a casa

"Muchas personas de Quinto que viven fuera durante todo el año, por diferentes motivos como los estudios, el trabajo... vuelven estos siete días para disfrutar de las fiestas de su pueblo", comentaba Morales, así como también veraneantes que tienen una segunda residencia en el municipio.

Carmen Gabasa es una de esas vecinas de "toda la vida" que por diferentes circunstancias no reside desde hace 13 meses en el pueblo. Aún así ha hecho un esfuerzo estos días porque no quería perderse junto a su marido de Tabuenca estas fechas tan señaladas en el calendario. "Teníamos ganas de venir aquí y disfrutar. Este año mi sobrina es una de las majas y no quería perdérmelo", precisaba esta vecina.

Por otra parte, habitantes de poblaciones próximas como Fuentes de Ebro, Pina o Gelsa también se animan a visitar el municipio de Quinto que aumenta el número de personas estos días por sus calles. Otro vecino quintano, Manuel Soriano, señalaba: "Las fiestas son muy buenas, dan alegría a todos y estamos bien entretenidos con los actos preparados. Pero entre tanta celebración, también hay que destacar que el miércoles, como cada año, habrá una procesión en honor a la patrona, Santa Ana, que supone un momento especial para muchos quintanos y quintanas". Durante el resto de la semana están programadas las tradicionales vaquillas, diferentes concursos de ajedrez o gastronómicos, sesiones de baile y fuegos artificiales, entre otras actividades que durarán hasta el domingo por la noche. Para que todo transcurra con normalidad, seis miembros de Protección Civil velarán por la seguridad de los asistentes.