El berrugón y sus compañeros recorren las calles de Juslibol

"¡Que la misa sea un poco más tarde hoy!", gritaba Servando Casanova, el pregonero de las fiestas de Juslibol, desde el balcón del ayuntamiento, dirigiéndose al párroco de la iglesia que se encuentra en frente del Consistorio. "A ver si va a empezar y no hemos terminado el pregón", decía este vecino ilustre del barrio.

Diez minutos más tarde de la hora prevista empezó el pregón, este año con un toque musical y es que el elegido, Servando Casanova, además de haberse criado en Juslibol y vivir durante muchos años allí, es músico y compositor. Aunque no llevó ninguno de sus instrumentos –profesional del saxofón, trombón y bombardino– sus pies que bailaban al ritmo de la charanga delataban que lleva la música en el cuerpo. "Parece ser que el barrio me quiere y yo les quiero mucho también", afirmaba minutos antes de dirigirse a las decenas de vecinos que le esperaban en la plaza mayor. Con las manos temblorosas pero con gran ímpetu en su voz, deseó a los jusliboleros unas felices fiestas, "mucha salud" y "muchos años para disfrutar de estas celebraciones". Tras el triple grito de "¡Viva San Pantaleón!" con su posterior eco del público y el chupinazo, comenzaron unas festejos que van a durar hasta el próximo domingo, 30 de julio.

Una de las novedades más destacables de estas fiestas son las llamadas ‘jusliboleras’ o reinas de mayor edad. "Al escasear las jóvenes se tomó la decisión de que nuestras mayores también tengan la posibilidad de vivir las fiestas de otra manera, una experiencia nueva", explicaba el alcalde pedáneo, Víctor Conesa. Las voluntarias fueron dos vecinas que llevan viviendo "toda su vida" en el barrio: Pilar y Ermela. El castin para encontrar a las dos ‘jubileras’ fue fácil ya que la Comisión se topó pronto con estas dos enérgicas mujeres: "Nosotras somos muy decididas y valientes y dijimos que sí a la propuesta", comentaba Pilar, una de las ‘jubileras’, que a partir de ahora podrá presumir de haber sido una de las primeras en ostentar este título.

Látigo en mano

El Morico, el payaso y el Berrugón, entre otros, no perdieron la oportunidad de aparecer en la lectura del pregón y azotar –suavemente– al público. Entre los niños, los sentimientos hacia estos personajes varían bastante. Están los pequeños más valientes y descarados que incluso se atreven a perseguir ellos mismos a los cabezudos y no a la inversa. Por otro lado, otros no se separan de las piernas de sus padres, donde buscan refugio y protección.

De fondo, la charanga Espartanos-punto y a parte hacía bailar a algunos vecinos que aunque no era de noche se movían al son del conocidísimo tema de Raphael.

Desde la Comisión de fiestas comentan que ya se han vendido cuatrocientos bonos para mayores y cuatrocientos para menores. "Con estas pulseras se pueden acceder a todos los actos", señala José Miguel Casanova, miembro de la organización. A pesar de vender la mayoría de bonos de fiestas, Casanova reconoce que ahora hay menos peñas que hace años. "Recuerdo que antes había hasta 36 peñas y ahora cerca de una decena", afirmaba Casanova.

No obstante, la población de este barrio rural de cerca de 1.500 habitantes aumenta considerablemente durante sus fiestas grandes en honor de San Pantaleón.

Polémica con el pabellón

Las fiestas han quedado un poco trastocadas por la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de denegar la apertura del pabellón municipal del barrio. "Ahora vamos a vivir las fiestas y luego ya nos centraremos en denunciar y en pedir las correspondientes respuestas", comentó ayer el alcalde. Para que la programación no variara han habilitado una carpa detrás del campo de fútbol donde realizarán los actos previstos aunque con "alguna modificación", según explicó Conesa. "Vamos a intentar adaptar todo para que los vecinos disfruten de estos días", añadió.