Un centenar de ciclistas participan en la XXII Marcha Cicloturista Villa de Mequinenza

Los amantes del ciclismo en carretera tienen una cita obligada con la celebración este domingo, 9 de julio, de la XXII Marcha Cicloturista Villa de Mequinenza que organiza el Club Ciclista Mequinenza. Los participantes, cien como máximo, completarán un recorrido de 108 kilómetros de longitud que pasará por las localidades de Torrente, Fraga, Velilla de Cinca, Ballobar, Ontiñena, Alcolea, Albalate, Belver, Osso y Zaidín.

Además, y como colofón de la prueba, se disputará la tradicional 'Subida al Castillo' con premios a los primeros en coronarla. Esta será la parte competitiva de la jornada destinada para todos aquellos ciclistas que quieran y hayan completado el recorrido. Se trata de una ascensión de kilómetro y medio con desniveles del 16% que pondrá a prueba las fuerzas de los participantes.

Las inscripciones para participar en esta prueba no competitiva, de las pocas de estas características que todavía se disputan, se podrán formalizar justo antes de la salida prevista a las 7.45 desde la plaza del Minero. El precio es de 19 euros para no federados, 12 para federados, 6 para socios del Club no federados y gratuita para los socios del Club federados.