C's pide que se dote con los medios necesarios el parque de bomberos El Burgo

El grupo provincial de Ciudadanos en Zaragoza ha pedido a la Diputación Provincial que dote al parque de bomberos de El Burgo con los medios materiales y humanos necesarios "para que se pueda prestar el servicio de forma adecuada".

El diputado de C's en la DPZ Conrado Gayán señala en una nota de prensa que "abrir este parque con solo dos bomberos es una temeridad e irresponsabilidad que no cumple ni siquiera con lo mínimo establecido en la ley", y más si estos se restan de los efectivos del parque de Caspe y de La Almunia, "dejándolos también en precario".

A su juicio, si el parque de El Burgo sigue abierto con solo dos bomberos se corre un gran riesgo tanto para los trabajadores, porque no tienen seguridad y no pueden ser operativos, como para el servicio, que no se puede prestar "de forma óptima". El grupo naranja asegura que quiere que se abran las instalaciones de El Burgo, "pero no de cualquier manera".