Utebo sufre tres inundaciones en 24 horas

Garajes, locales, comercios y calles de la localidad han quedado anegados. Uno de los episodios más graves sucedió cuando incluso fue necesario sacar a los niños de una guardería por la salida de agua de los inodoros del centro educativo. También se vieron afectados los colegios públicos Infanta Elena y Miguel Artazos.

La portavoz del PP de Utebo, Mª Ángelles Larraz denuncia el colapso del sistema de alcantarillado público y exige medidas concretas al Ayuntamiento: “Las inversiones no son suficientes y la adecuación del sistema de alcantarillado y renovación de tuberías no se ha llevado a cabo en 40 años”, recalca Larraz. “Cada vez que llueve nos quedamos bloqueados porque la red no tiene capacidad y el asfaltado de las vías se hizo sin tener en cuenta la evacuación del agua”.

Utebo ha crecido exponencialmente en los últimos años y tiene 19.000 vecinos. El sistema es insuficiente para garantizar los servicios cuando llueve y este lunes las consecuencias se sufrieron en todos los barrios de la localidad: en la zona alta (avenidas de Puerto Rico y Buenos Aires, y calle de Las Palmas); en el Casco Viejo (paseo Berbegal y calle Madrid) y también en los polígonos industriales, como el del Águila, que quedo totalmente anegado.

“Este problema, que sufrimos cada vez que llueve, se solucionaría ejecutando una ampliación del alcantarillado y haciendo nuevos ramales, bien a través de la avenida de Puerto Rico, bien hacia la calle de Clara Campoamor”, propone Larraz. “Exigimos al equipo de gobierno las obras necesarias para solucionar el problema y la elaboración de un mapa de alcantarillado para poder programar a corto, medio y largo plazo las acciones necesarias”, recalca la portavoz.