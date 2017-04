Tarazona recuerda a los republicanos fusilados durante la Guerra Civil española

De esta forma, la asociación ha cumplido con uno de sus principales objetivos fundacionales. “La verdad es que tenemos otros objetivos pero este era uno muy importante y conseguirlo ha sido muy emocionante, porque ha llevado mucho tiempo desde 2013 hasta 2017, muchas horas de trabajo, de búsqueda de familiares, verificación de datos…”, ha recordado Ángela Lamana, presidenta de AMEHITA.

El acto ha sido multitudinario y muy emotivo, con los testimonios que han recordado lo que ocurrió. “Hemos tenido la suerte de tener a estas alturas tres hijos de fusilados. Si esto se hubiera hecho hace veinte años, hubiera habido más, pero aun así han venido muchos descendientes”, ha dicho Lamana.

Cada una de las familias ha depositado una flor junto al monolito en recuerdo de su padre, abuelo o bisabuelo. Esta iniciativa de AMEHITA sirve como homenaje pero también de recuerdo, para no olvidar. “Hay que conocer esta parte de la historia de España que estaba muy silenciada porque hay que saber, ya que si no, las heridas se cierran en falso. A veces se acusa a las asociaciones de la memoria histórica de que quieren reavivar el pasado o crear conflicto, pero no es así, los del bando republicano estaban totalmente silenciados”, ha contado la presidenta.

Estas asociaciones surgieron en el 2000 y siete años después, el Parlamento aprobó la Ley de Memoria Histórica que se encarga de regular sus actividades. “Aquí ha llegado un poco tarde”, ha lamentado la presidenta de AMEHITA.