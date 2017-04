Un choque entre dos camiones corta la N-122 en Magallón

El choque no provocó heridos, pero uno de los vehículos articulados ha volcado y se quedó cruzado entre los dos carriles de la carretera. El accidente ha ocurrido en el termino de Magallón, pero cerca del desvio a la autopista, la circulación no ha sido desviada por Magallón, ha sido hacia La Almunia y Epila y los que conocemos los caminos y carreteras locales, por Mallón, pero por el centro de Magallón aseguran que no ha pasado ningún vehículo.

Uno de los trailers ha ardido totalmente cruzado en la calzada y tumbado de lado y el otro se cruzo en la carretera imposibilitando cualquier paso. Horas después del suceso, la circulación se ha reabierto.