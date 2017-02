Detenido por no parar en un control, dar positivo e increpar a los agentes

La Guardia Civil detuvo a un hombre este martes que se había dado a la fuga cuando los agentes le dieron el alto en Épila y que conducía sin permiso de conducción , bajo los efectos del alcohol un ciclomotor que no era suyo .

Los hechos ocurrieron este martes cuando una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Morata de Jalón, que se encontraba realizando un punto de identificación de vehículos en la localidad de Épila, procedió a dar el alto a un ciclomotor ocupado por dos personas.

En ese momento el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes pasando a escasa distancia de uno de ellos, poniéndolo en peligro, y emprendió la huida del lugar.

Los agentes iniciaron de inmediato su seguimiento y lograron interceptarlo en una calle de la localidad. En ese instante los ocupantes pararon el ciclomotor cayendo ambos al suelo. Cuando la Guardia Civil procedió a identificar al conductor, este con una actitud violenta golpeó con la mano y con intensidad, en dos ocasiones, a uno de los componentes de la patrulla a la altura del hombro, momento en el que fue detenido.

Al mismo tiempo los agentes se percataron que el detenido podría haber consumido bebidas alcohólicas por lo que se solicitó la presencia de una patrulla de la Agrupación de Tráfico para someterlo a una prueba de alcoholemia. Además se comprobó que el ciclomotor no era propiedad de esta persona, carecía de seguro obligatorio, no tenía la Inspección técnica en vigor y no poseía retrovisores. Todo ello sumado a que el conductor carecía de permiso de conducción. Tras realizarle la prueba de alcoholemia ésta arrojó resultado positivo de 0,76 miligramos por litro de aire espirado.

Durante el transcurso de la detención y realización de la prueba, el detenido estuvo increpando constantemente la actuación de los agentes a los que llegó a amenazar y escupir en el interior del vehículo oficial cuando era trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil de La Almunia para la instrucción de las diligencias.

Por todo ello, al detenido, N. P., un hombre de 38 años, nacionalidad rumana, con domicilio en Épila, al que le constan antecedentes policiales, se le imputó un presunto delito de Atentado a Agente de la Autoridad, delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas y otro por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca Permiso de Conducción. Quedó a disposición judicial durante este miércoles.

La Guardia Civil continúa con la investigación para localizar al propietario de la motocicleta.